Яценюк вирішив заробити на чужих ідеях

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає владу України активізувати контакти зі світовими лідерами та міжнародними організаціями щодо спільних дій по мінімізації втрат Української держави від економічної кризи.

Як повідомляє сайт “Фронт змін”, про це він заявив у Парижі під час міжнародного симпозіуму «Новий світ, новий капіталізм», який проходить за ініціативою Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Дуже прикро, що на симпозіумі представлено багато країн, але немає українського керівництва. Ми практично перебуваємо в ізоляції у світовій економічній кризі. Ми самостійно намагаємося впоратися зі своїми проблемами. І, на превеликий жаль, поки що безуспішно. В силу того, що ми не є частиною ані Європейського Союзу, ні іншого великого ринку, де Україна могла би зіграти свою роль», – зауважив він.

Тому А.ЯЦЕНЮК вважає, що «пріоритетом номер один для України має бути постійне спілкування зі світовими лідерами та чітке розуміння того, що жодна з країн сьогодні не може вийти з кризи самостійно».

За його словами, це під час своїх виступів на симпозіумі підтвердили і Президент Франції Н.САРКОЗІ, і канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ. “Україна в цій ситуації має відігравати дуже активну роль заради свого ж інтересу. Ми маємо чути їх і повинні, відверто кажучи, навіть заробляти на їхніх ідеях», - наголосив депутат.

А.ЯЦЕНЮК додав, що «світ сьогодні напрацьовує абсолютно нові правила фінансової та економічної регуляції, а також нову архітектуру глобальної економіки та безпеки», тому Україна повинна максимально активно доносити свою позицію у тих міжнародних структурах, в яких вона представлена, зокрема в ООН та СОТ.

«Ми не повинні бути об’єктом – ми маємо бути суб’єктом, як зовнішньої політики, так і зовнішньої економіки», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, Україні треба було б отримати «план дій» провідних країн Європи та світу з подолання економічної кризи. «Навіщо вигадувати свій велосипед? Треба взяти та реалізовувати найбільш резонні речі. І включити Україну до світового плану дій», – наголосив лідер «Фронту змін» А.ЯЦЕНЮК.