Перемога Революції гідності зірвала давно виплекані плани РФ упокорити Україну – Порошенко

Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди вшанування Дня героїв Небесної сотні.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв Небесної сотні – наших мужніх співвітчизників, які віддали життя за свободу й незалежність України, за право свого народу стати рівноправним членом спільноти вільних націй, за демократичні принципи, що гарантують кожній людині повагу до її гідності та можливість вільно жити і розвиватися", - йдеться у зверненні.

Глава держави підкреслив, що доленосні події, які відбулися три роки тому у самому серці України, сколихнули увесь світ, і додав, що самовідданість і жертовність лицарів Майдану пробудила патріотичний дух українського народу та показала усім, що є цінності, дорожчі за власне життя.

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"Їх імена – назавжди у когорті славних українських звитяжців. Вони будуть викарбувані на величному Меморіалі у столиці України. А головне – завжди залишатимуться у народній пам’яті. Подвиг Небесної сотні – наша національна гордість і безапеляційний орієнтир – вирвати Україну з чіпких лап хижого двоголового російського орла та перетворити на процвітаючу європейську державу. Ми обов’язково втілимо мрію героїв у реальність", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні", 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У Києві цими днями відбудеться низка масових заходів, на період проведення яких у місті підвищено рівень терористичної загрози, поліція переведена на посилений варіант несення служби.