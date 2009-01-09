Дубині здалося, що Газпром не готовий домовлятися

Прогресу в переговорах «Нафтогазу» з "Газпромом" поки що не досягнуто, заявляє голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу України».

"Хочу зазначити, що прогресу в переговорах з нашими російськими колегами поки що не досягнуто, - сказав О.ДУБИНА, даючи оцінку подіям останніх двох днів. - Складається враження, що представники ВАТ «Газпрому» не мають відповідних повноважень і мандату на підписання будь-яких контрактів з делегацією НАК «Нафтогаз України».

За його словами, поки що переговори тривають даремно, російська делегація виглядає неготовою до продовження переговорного процесу.

"Ми сподіваємося на те, що російська сторона одержить відповідне доручення на продовження переговорів, займе конструктивну позицію для знаходження взаємовигідного рішення і підписання відповідних довгострокових контрактів", - сказав голова правління НАК «Нафтогаз України».