Медведєв каже, що знижок Україні не бачити

Росія продаватиме газ для України за європейською ціною.

Як повідомляє РІА “Новости”, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на зустрічі з керівником "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ заявив, що Росія надалі не повинна надавати нікому ніяких преференцій, знижок, зокрема щодо ціни на газ.

“Майбутня фінансова модель, яку, до речі, повинні створити всі держави, має грунтуватися на універсальних регуляторах, у тому числі цін. Тому в майбутньому, я вважаю, ми не повинні використовувати ніяких преференцій, ніяких спеціальних переваг по відношенню до будь-яких держав. Якщо є ціна, то вона повинна бути нормальною, рівноважною, європейською, зокрема для України, без жодних знижок, без жодних преференцій. Ось стільки, скільки платять європейці, повинні платити й українці", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, тільки в цьому випадку буде забезпечена конкурентоспроможність української економіки і стабільність її політичної системи.