Міллер: Нафтогаз увійшов у переговорне русло

НАК "Нафтогаз України" нарешті увійшов у переговорне русло, і ВАТ "Газпром" сподівається, що тепер робота з відновлення транзиту газу через українську територію піде швидко і конструктивно. Про це заявив журналістам голова російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР, передає РІА “Новости”.

"Ми бачимо, що "Нафтогаз України" нарешті увійшов у переговорне русло. Українська сторона, зокрема, як мені здається, під тиском Євросоюзу, прийняла пропозицію про створення міжнародної багатосторонньої моніторингової комісії в складі представників "Газпрому", "Нафтогазу України", міненерго Росії і України, представників компаній - одержувачів російського газу в Європі і незалежної моніторингової організації", - сказав О.МІЛЛЕР.

"Сподіваймося, що тепер робота піде швидко і конструктивно, і українська сторона дотримуватиметься досягнутих поки що на словах домовленостей", - додав голова "Газпрому".

О.МІЛЛЕР підкреслив, що як тільки документ буде підписаний, а спостерігачі міжнародної багатосторонньої моніторингової комісії будуть готові до практичної роботи на газовимірювальних станціях України і Росії, транзит російського газу через Україну стане можливим.