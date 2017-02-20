У ЄС заявили, що не визнають документи "Л/ДНР"

Про це в коментарі власному кореспонденту УНІАН в понеділок в Брюсселі заявила речник високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

За її словами, на зустрічі Могеріні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Мюнхені обговорювався указ президента РФ про визнання на території Росії «документів», виданих так званими «народними республіками» в Донецькій та Луганській областях України.

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«Указ не відповідає духу Мінських домовленостей. ЄС, як і раніше, непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та єдності України, а також повній реалізації Мінських домовленостей», - сказала вона і наголосила: «Проїзні документи, видані так званими «ДНР» та «ЛНР», в рамках Європейського Союзу визнані не будуть»

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.