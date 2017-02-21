Автор ідеї про здачу Криму в оренду РФ не збирається складати депутатський мандат

10:31, 21 лютого 2017
Політика
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Народний депутат України Андрій Артеменко не збирається складати мандат і залишатиметься позафракційним.

Артеменко не збирається складати мандат / The New York Times

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у коментарі журналістам.

Говорячи про вимогу Радикальної партії щодо складання ним мандата, Артеменко сказав: “Я вчора спілкувався зі своєю дружиною, зі своїми батьками, з друзями. І те, що протягом вчорашнього дня я отримав тисячі, десятки тисяч повідомлень на підтримку наших мирних ініціатив, переконує мене в тому, що єдина зараз можливість і єдиний майданчик для досягнення головної моєї мети - це парламент”.

Артеменко також зазначив, що наразі для його остаточного виключення із фракції Радикальної партії необхідно, аби спікер зачитав з трибуни відповідну заяву. “Після того я, звичайно, залишаюся позафракційним депутатом”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, вимога скласти мандат була висунута Артеменку за його пропозицію передати Крим в оренду Росії.

Зокрема, 20 лютого, видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії вчора, 20 лютого, ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

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Теги: #Артеменко