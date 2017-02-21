Україна не зачитуватиме "теплі і ніжні" слова в Радбезі через смерть Чуркіна – ЗМІ

"Україна як голова Радбезу не буде зачитувати "теплі і ніжні" слова про Чуркіна. Мінімального протоколу уникнути не вийде, але, сподіваюсь, всі розуміють, що (Україна діятиме) не в національній якості", – сказав один зі співрозмовників Європейської правди.

Зокрема, за словами джерела, Україна не зачитуватиме заяву з сайту РБ ООН, присвячену цьому питанню.

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Як зазначається, уникнути цього дозволить нижчий статус заяви – на сайті Радбезу оприлюднена "заява для преси", а не "заява Радбезу". "Заяви для преси не потрібно зачитувати, і ми не будемо це робити", – пояснив інший дипломат.

Так, на засіданні Радбезу, яке почнеться о 17 годині за київським часом, Україна офіційно повідомить про смерть Чуркіна, після чого члени РБ підведуться для хвилини мовчання. Також існує можливість, що представники окремих країн висловляться з цього приводу. Ухвалення будь-якого рішення або формального обговорення протоколом не передбачено.

Нагадаємо, постпред РФ при ООН помер 20 лютого у віці 64 років в Нью-Йорку. Чуркін очолював постійне представництво Росії при ООН з 2006 року.