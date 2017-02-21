"Під прицілами НАТІвських дул": Лавров пригадав свій віршований "шедевр" про Чуркіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на смерть представника Росії в ООН Віталія Чуркіна і згадав їхнє спільне минуле. Заява Лаврова з'явилася на сторінці МЗС РФ у Facebook.

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"Ми з ним ішли по життю поруч. Навесні 1990-го одночасно були призначені заступниками міністра, я займався ООН, а він - Балканами, ставши одночасно Спеціальним представником Президента Росії зі врегулювання кризи на території колишньої Югославії. Майже весь лютий 1994 року він провів в охопленій конфліктом Боснії і Герцеговині, вимагаючи об'єктивного розслідування експертами ООН вибуху на сараевському ринку Маркале, відповідальність за який намагалися голослівно звалити на сербів", - розповів Лавров.

Вірші Чуркіну він присвятив, коли той зустрічав свій 42-й день народження в Сараєво.

Наводимо повний текст вірша Сергія Лаврова мовою оригіналу.

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши (на той час спецпредставник ООН на Балканах – ред.) раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента –

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в Нью-Йоркупомер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Чуркін перебував на дипломатичній службі з 1974 року. У 90-ті роки він був начальником управління інформації МЗС РФ, заступник глави відомства, надзвичайним і повноважним послом РФ в Бельгії та Канаді. Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.