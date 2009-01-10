Путін пояснив газову кризу "ворожнечею кланів" в Україні

Криза з транзитом російського газу через українську територію стала наслідком "ворожнечі кланів" в Україні, заявив у суботу на прес-конференції в Москві прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН.

"Це економічна суперечка, але ми стали заручниками внутрішньополітичних проблем в самій Україні", - цитує В.ПУТІНА РІА «Новости».

За його словами, в Україні триває внутрішньополітична боротьба, яка вилилася в "ворожнечу кланів". Це виражається в прагненні "припасти до фінансових джерел", особливо напередодні виборів різних рівнів, зазначив В.ПУТІН.