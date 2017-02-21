Луценко прогнозує внесення до ВР подання на зняття недоторканності з Артеменка через план щодо "оренди Криму"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком сьогодні у Києві.

«Стосовно Артеменка, сьогодні порушено кримінальне провадження, в найближчий час він буде викликаний до слідчого. В разі, якщо він явиться – йому будуть задані принципові питання. Головне з них буде стосуватися тої частини його «плану», який був опублікований в американській пресі. Де йдеться про те, що пан Артеменко узгодив цей «план» з помічниками американського та російського президентів», - заявив Луценко.

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«Саме цей нюанс, який є частиною матеріалу американського ЗМІ, є найважливішим для слідства. В разі, якщо депутат не явиться – ми підготуємо необхідні матеріали для розгляду у ВР про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття – державна зрада. Якщо він явиться і надасть докази – це не означає, що ми не внесемо подання. З великою долею вірогідності я думаю, що подання в будь-якому разі буде внесено», - додав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії вчора, 20 лютого, ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.