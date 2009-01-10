Путін про те, коли Росія відновить експорт газу через Україну

Росія відновить експорт газу через українську територію одразу після того, як запрацює механізм по контролю за його транзитом. Про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на спільній прес-конференції зі своїм чеським колегою Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Як передає РІА «Новости», за його словами, до моніторингової комісії, яка займеться відстеженням газового транзиту, увійдуть представники "Газпрому", "Нафтогазу України", міністерств енергетики обох країн, Єврокомісії, а також експерти.

М.ТОПОЛАНЕК і В.ПУТІН також заявили, що не бачать перешкод для підписання Україною протоколу по контролю за транзитом газу.

Як повідомляв УНІАН, протокол про створення контрольних механізмів за транзитом газу через Україну було підписано кількома годинами раніше в Москві представниками Росії та Євросоюзу.