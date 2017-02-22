Громадським організаціям пропонують підтримати посилення соціального захисту родин з дітьми

Відповідні листи від імені першого заступника голови партії «Відродження» Володимира Пилипенко були направлені керівникам благодійних та громадських організацій.

Зокрема, звернення надіслані Послу, голові Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґу Мінгареллі, Уповноваженому Президента України з прав дитини Миколі Кулебі, Голові Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джованні Барберіс, Голові Правління ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» Тетяні Цюман, Голові Всеукраїнської фундації «ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ» Євгенії Павловій, Голові ради Всеукраїнської громадської організації «Жіночій консорціум України» Марії Алєксєєнко, та директору Представництва благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні пані Галині Постолюк.

Як зазначає у листах перший заступник голови партії «Відродження», перелічені організації мають багаторічний досвід в реалізації міжнародних проектів щодо покращення умов життя родин з дітьми та забезпечення прав дитини в Україні.

Він також додає, що впродовж останніх років в Україні погіршилась демографічна ситуація, що стало наслідком суттєвого скорочення Урядом соціальних видатків.

«На сьогодні головною причиною, яка обмежує дітонародження в сім’ях, експерти вважають недостатній рівень матеріального забезпечення. Другою за значенням причиною є складна соціально-економічна ситуація в Україні, а на третьому місці опинилися незадовільні житлові умови, поганий стан здоров’я», - пише Пилипенко.

Він повідомив, що для вирішення проблеми та покращення демографічної ситуації в державі, групою народних депутатів партії «Відродження» внесено на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям» (реєстр. № 6063 від 09.02.2017).

«Вказана законодавча ініціатива передбачає суттєве реформування соціального забезпечення дітей, що сприятиме посиленню соціального захисту українських родин з дітьми та стимулюватиме збільшення народжуваності»,- пише Володимир Пилипенко.

Він також додав, що в законопроекті № 6063 врахований досвід Польщі, зокрема, прийнятої у 2016 році Урядом Польщі програми "Сім'я 500+".

«З огляду на вищевикладене, прошу висловити незалежну позицію щодо підтримки вказаної законодавчої ініціативи та важливості її практичної реалізації, як одного із найбільш дієвих інструментів підвищення соціального захисту дітей та добробуту родин з дітьми», - йдеться у зверненнях.