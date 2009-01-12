Газпром: Україна підписала газовий протокол без застережень

Українська сторона підписала «Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну» без жодних зауважень.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Делегація ВАТ «Газпром» провела сьогодні вранці переговори в Києві. За підсумками переговорів українська сторона підписала «Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну» без жодних зауважень», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи.

11 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не визнає підписаний Україною протокол про транзит російського газу.

Того ж дня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН пояснив своєму чеському колезі Міреку ТОПОЛАНЕКУ, що Росія не сприймає українську декларацію до протоколу. В ході телефонної розмови він зазначив, що український додаток до протоколу з російською стороною не обговорювався, перекручує саму суть документа про міжнародний контроль за транзитом російського газу через територію України, а також обтяжує існуючу проблему питаннями, які не мають до неї жодного відношення. У зв`язку з цим В.ПУТІН запропонував направити уряду Росії протокол, підписаний представниками України без будь-яких доповнень і зауважень.