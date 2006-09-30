Наша Україна скликає своїх керівників, щоб обговорити дії Януковича

Блок «Наша Україна» скликає свої керівні органи, щоб розглянути ситуацію, пов’язану із намірами прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити “помаранчевих” губернаторів.

Про це УНІАН повідомило джерело в «Нашій Україні».

За словами співрозмовника агентства, днями відбудеться президія блоку «Наша Україна» і політрада блоку, на якому буде розглянуто питання щодо вищезазначених намірів прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня на своєму засіданні уряд прийняв за основу проект постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади...”, у четвертому пункті якої пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що він дає протокольне доручення про створення робочої групи Секретаріату уряду, яка має ще раз проаналізувати позицію щодо вищезазначених губернаторів і за погодженням із Секретаріатом Президента підготувати подання на тих голів ОДА, які, на думку уряду, не повинні залишатися на своїх посадах

У свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що зміна керівництва у регіонах має відбуватися обгрунтовано. «Я б радив сьогодні уряду, прем`єр-міністру не займатися легкими рішеннями. Ми домовилися, що всі кадрові позиції будуть прийматися в узгодженому порядку», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що «не вітає спонтанних рішень відносно кадрових змін» – і особливо це стосується областей. Він підкреслив, що не допустить, аби в основі таких ротацій лежали будь-які політичні мотиви.