Янукович: за портрет треба відповідати

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що очолювана ним фракція ініціюватиме відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що необхідно розглянути в парламенті ситуацію, що склалася в економіці України та ситуацію на газовому ринку.

Він ініціює необхідність проведення двох спеціальних засідань парламенту з цих питань за участю Президента України та «з обов’язковим звітом уряду».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що початок року «був жахливий з точки зору внутрішньої та зовнішньої політики». Він зазначив, що страждає імідж України в світі. «Те обличчя чи той портрет, який намалювала влада, за це треба відповідати», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив на непрофесійності дій уряду, безвідповідальності, а також розбіжностях між гілками влади, «що не йде на користь Україні». «Будемо ініціювати звіт уряду і за його результатами, скоріш за все, будемо ініціювати відставку», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що був прийнятий «авантюрний бюджет з підтасовкою голосів». Він переконаний, що має бути проведене спеціальне засідання щодо обговорення економічної ситуації, на яке необхідно запросити всіх голів обласних рад.

В.ЯНУКОВИЧ висловив здивування з приводу того, що в нинішній складній ситуації в економіці Президент України вносить на розгляд парламенту законопроекти, які стосуються українського козацтва.