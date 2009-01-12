Україна не бачить підстав для невідновлення транзиту російського газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол України у РФ Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента України.

Він наголосив, що Україна виступає за повернення переговорів з Росією «у виключно переговорну площину і за деполітизацію цих переговорів».

Для цього, переконаний посол, Росія має припинити деструктивну цілеспрямовану інформаційну кампанію навколо українсько-російських газових відносин.

К.ГРИЩЕНКО також підкреслив, що Україна продовжує просувати ідею про поступовий перехід до європейських цін на російський газ, а також європейських цін за транзит.