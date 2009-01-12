Тимошенко візьме газові переговори з Росією у свої руки

13:32, 12 січня 2009
Політика
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Про це прем`єр заявила на брифінгу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що надалі газові переговори з Росією відбуватимуться на рівні урядів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні на брифінгу в Євпаторії.

При цьому вона висловила упевненість в тому, що контракти з Росією про постачання газу буде укладено відповідно до меморандуму, підписаного прем`єрами обох країн 2 жовтня 2008 року.

 

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