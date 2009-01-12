Литвин запросить Ющенка і Тимошенко в Раду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО будуть запрошені для участі завтра в засіданні парламенту при розгляді питання щодо постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що завтра планується розглянути питання щодо забезпечення України енергоносіями та щодо транзиту газу територією держави. За його словами, це питання планується розглянути «протягом двох-трьох годин».

В.ЛИТВИН зазначив, що на ситуацію необхідно дивитися з різних сторін і комплексно підходити до її розв’язання. Він зазначив, що необхідно проаналізувати, «скільки газових свердловин є в Україні і кому вони належать».

Він також підкреслив, що необхідно згадати й про те, хто відмовився у свій час від підписання угоди щодо постачання газу в Україну до 2010 року.

В.ЛИТВИН підкреслив, що питання газу має бути обговорене «з відповідним емоційним навантаженням, але без істерики».