Канцлер Австрії закликав переглянути санкції проти РФ - Bloomberg

Так, канцлер Австрії, виступаючи 23 лютого у Відні, сказав, що Європейський Союз ймовірно повинен обміркувати нові підходи, яким чином запровадити важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна, щоб домогтися більшого успіху і щоб це завдавало менше економічних збитків Європі, повідомляє Bloomberg. В той же час він сказав, що Європі важливо зберігати єдність у дотриманні її позиції.

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Також, коли Керна запитали, чи підтримує він часткове зняття обмежувальних заходів в обмін на прогрес у рамках Мінського мирного процесу, він сказав: "Абсолютно".

"Для Австрії було б краще, бо концепція, що ми запроваджуємо санкції і потім приходимо до кращих відносин з Росією, не спрацювала", - заявив Керн.

"Я вважаю, що нам потрібна інша концепція", - додав він.

За словами канцлера, Австрія зацікавлена у скасуванні деяких обмежувальних заходів: "Але ми повинні визнати, що скасування санкцій повинно погоджуватися з виконанням Мінських угод".

"До того часу, поки не має прогресу, я знаю, що буде важко скасувати санкції", - додав він.

"Це є чутливим питанням, і ми повинні зберегти нашу єдність", - наголосив канцлер Австрії. Водночас, незважаючи на це, він вказав, що економічні наслідки завдають збитків австрійській економіці в час зростання безробіття.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку та Луганську «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і багато інших країн ввели санкції проти Росії.

Також в 2014 році США і ЄС ввели ряд санкцій відносно представників нелегітимної кримської влади.