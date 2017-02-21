Порошенко закликав посилити санкції проти Росії через визнання "паспортів" "Л/ДНР" (відео)

Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Хрістосом Стиліанідесом.

"Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік", - сказав президент.

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За словами Порошенка, з точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання цих незаконних формувань і, де-факто, відмови від Мінського процесу.

"Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище і воно потребує рішучих дій аж до посилення санкцій", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України і особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації у цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.