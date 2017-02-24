"Найбільш досвідчений дипломат Росії": український посол розповів про наступника Чуркіна в ООН

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України, старший консультант програми USAID "РАДА" Володимир Крижанівський, пише Обозреватель.

Читайте такожУкраїна не зачитуватиме "теплі і ніжні" слова в Радбезі через смерть Чуркіна – ЗМІ

"Принципово ні для України, ні для світу нічого не зміниться. В тактичному плані, звичайно, треба порівняти психологічні, особистісні якості Віталія Чуркіна і Петра Іллічова. Але в стратегічному плані дипломати – гвинтики у великій машині. Вони не формують політику, а реалізують її", – зазначив Крижанівський.

За його словами, Іллічов – найбільш досвідчений дипломат Росії в ООН.

"А постпред в ООН щодо статусу майже рівнозначний міністру закордонних справ", – підсумував посол.

Як повідомляв УНІАН, Віталій Чуркін, який обіймав посаду постійного представника РФ при ООН з 8 квітня 2006 року, помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя. За даними МЗС РФ, постпред пішов з життя на робочому місці.