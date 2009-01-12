Ющенко і Медведєв обговорили комплекс газових питань

Сьогодні за ініціативою української сторони відбулась телефонна розмова Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, президенти обговорили комплекс питань, пов`язаних з газопостачанням, в тому числі - відновлення транзиту російського природного газу територією України європейським споживачам.

Що стосується останнього, то, як наголосив глава Української держави, для цього на сьогодні остаточно знято усі перепони, а міжнародні спостерігачі прибули в Україну вже 9 січня і повністю готові до виконання своїх функцій.

Президенти України та Росії погодили, що у взаємодії причетних органів будуть відпрацьовані всі, без винятку, деталі та механізми технічного порядку з тим, щоб невідкладно відновити постачання газу з Росії до Європи.

В.ЮЩЕНКО повідомив Д.МЕДВЕДЄВУ, що Кабінету міністрів України вже доручено провести роботу щодо забезпечення транзиту російського природного газу європейським споживачам.

Під час розмови Президент України акцентував увагу на необхідності здійснення найближчим часом наступного кроку в переговорному процесі та визначення цінових параметрів і обсягів постачання газу в Україну.

Важливим чинником врегулювання переговорного процесу В.ЮЩЕНКО вважає остаточне опрацювання та підписання відповідного документу - Міжурядового протоколу про транзит та ціну газу на 2009 рік.

Президент України переконаний, що політична складова газових переговорів повинна бути знята під час зустрічі глав урядів обох держав.