Фірташа випустили з-під варти

Як повідомляє Deutsche Welle, прокуратура просила подовжити тримання під вартою Фірташа, затриманого 21 лютого, через запит Сполучених Штатів Америки на екстрадицію бізнесмена.

Суд у Відні вирішив, що застава в розмірі 125 млн євро, внесена захистом Фірташа у 2014 році, є достатнім запобіжним заходом. Також у суді зазначили, що Фірташу заборонено залишати територію Австрії, вилучено закордонний паспорт, йому необхідно регулярно відмічатися в суді.

Це рішення Земельного суду Відня у кримінальних справах може бути оскаржене сторонами впродовж 14 днів.

Як відомо, 21 лютого Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція дозволив екстрадицію Фірташа до США, визнавши рішення першої інстанції неправомірним. Попереднє рішення від 30 квітня 2015 року визнавало, що запит США на екстрадицію Фірташа мав "у тому числі і політичну складову". Одразу після засідання апеляційного суду Фірташа затримали на 48 годин через запит Іспанії щодо його екстрадиції.

23 лютого Земельний суд Відня у кримінальних справах не побачив підстав брати Фірташа під варту для його екстрадиції до Іспанії.

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Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

В США Фірташу висунули обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.