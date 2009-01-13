Янукович вимагає відставки уряду та імпічменту Президенту

Фракція Партії регіонів вимагає негайної відставки уряду та початку процедури імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він також вимагає включити на четвер, 15 січня, для розгляду в парламенті проект резолюції про відставку уряду. При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що фракції, які “підтримають цей безвідповідальний уряд”, будуть нести відповідальність. “Давайте разом звільнимо країну від цих авантюристів”, - закликав він

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на необхідності створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань влади у питаннях постачання газу.

Характеризуючи нинішній розгляд у парламенті питання щодо стану українсько-російських газових взаємин, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що виступ міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА “виглядав як лепет”. Лідер Партії регіонів висловив сподівання, що “це вже остання “помаранчева” зима.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що від сьогоднішньої влади “почути правду практично неможливо”. За його словами, “давали солодкі обіцянки, пускали туман красивими словами, а тепер бояться людям в очі дивитися”. “Але це недовго”, - зазначив він. “Суд праведний – від нього не втечеш”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів звинуватив фракцію КПУ в тому, що в липні 2008 року вона не підтримала голосуванням відставку нинішнього уряду. За його словами, якби така відставка відбулася, то “ми ще встигли б підготувати Україну до страшних випробувань”.