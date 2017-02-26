Фейгін про проукраїнські протести на марші пам'яті Нємцова: "Він був би в нашій колоні, якби був живий" (відео)

Серед учасників маршу в Москві були і ті, хто протестували проти російської інтервенції в Україну. Натовп скандував «Руки геть від України», «Путін - злодій» і «В Україні - війна».

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«Третій рік поспіль є проукраїнська колона на цьому марші. Це більш ніж логічно - Борис дуже активно підтримував цю позицію. Я впевнений, якби він був живий, він був би в нашій колоні. Я багато разів з ним про це говорив. Це не панахида. Панахидою був перший Марш пам'яті, а зараз це вже протест» - розповів кореспонденту російський адвокат Марк Фейгін.

Як повідомляє Партія народної свободи (ПАРНАС) у Facebook, в Москві у Марші пам'яті Нємцова взяли участь 15,2 тисячі осіб.

Також акції пам'яті Нємцова відбулися в Санкт-Петербурзі, Новосибірську і Уфі, передає Радіо Свобода. Разом з тим влада Кемерова заборонила проведення ходи пам'яті опозиціонера.

Проект «ОВД-инфо» повідомляє, що в Москві, Петербурзі і Челябінську поліція затримала по одному учаснику акцій пам'яті Нємцова.

Як повідомляв УНІАН, у Марші пам'яті Нємцова в Москві окремою колоною пройшли росіяни, які виступають проти репресій проти громадян України.

Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мості в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера потрапили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.