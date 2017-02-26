США закликали Росію і бойовиків негайно припинити обстріли на Донбасі

Сполучені Штати закликали Росію і терористів, яких вона підтримує, негайно припинити вогонь на Донбасі. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

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«Сполучені Штати уважно стежать за зростанням насильства на сході України останніми тижнями і небажанням змішаних російсько-сепаратистських сил дотримуватися домовленостей про припинення вогню, передбаченими Мінськими угодами», - сказано в повідомленні.

США також засуджують напад російсько-терористичних військ на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і захоплення ними безпілотного літального апарату місії.

«Необхідно, щоб ці сили припинили атаки на цивільну інфраструктуру, включно з Донецькою фільтрувальною станцію водопостачання», - підкреслили в Держдепартаменті.

США вкотре закликають Росію і бойовиків, яких вона підтримує, негайно припинити вогонь, вивести всі важкі озброєння та надати повний і безперешкодний доступ спостерігачів місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 лютого в результаті обстрілу з боку бойовиків відбулося пошкодження хлоропровода і покрівлі технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Робота станції була припинена. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно ввечері 24 лютого через ворожі обстріли була пошкоджена високовольтна лінія поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста і Авдіївського коксохімічного заводу.

Російська сторона в СЦКК відмовляється надавати письмові гарантії припинення вогню. Також 24 лютого в районі Ясинуватій бойовики «ДНР» відкрили вогонь по спостерігачам СММ ОБСЄ і захопили безпілотний літальний апарат місії.