Порошенко їде в Дніпро з робочим візитом - ЗМІ
12:05, 27 лютого 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає з робочим візитом місто Дніпро.
Петро Порошенко / REUTERS
"Три заходи за участю президента сьогодні плануються в Дніпрі. Очікується, що о 12:00 він відвідає сучасний неонатальний центр з метою створення центру, де зможуть проводити операції немовлятам з різними патологіями. Переобладнали будинок старої поліклініки. Також тут зможуть надавати допомогу жінкам зі складним перебігом вагітності", - повідомляє 112.ua.
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Крім цього, як зазначається, планується, що Порошенко відвідає майданчик з будівництва метро.
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