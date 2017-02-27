Порошенко їде в Дніпро з робочим візитом - ЗМІ

"Три заходи за участю президента сьогодні плануються в Дніпрі. Очікується, що о 12:00 він відвідає сучасний неонатальний центр з метою створення центру, де зможуть проводити операції немовлятам з різними патологіями. Переобладнали будинок старої поліклініки. Також тут зможуть надавати допомогу жінкам зі складним перебігом вагітності", - повідомляє 112.ua.

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Крім цього, як зазначається, планується, що Порошенко відвідає майданчик з будівництва метро.