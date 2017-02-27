"Викинув би у кошик": кандидат у прем'єри Нідерландів озвучив своє ставлення до асоціації з Україною

Таку заяву Бума зробив у неділю під час перших національних теледебатів напередодні загальних виборів 15 березня, повідомляє EUobserver.

Бума, у якого є надії стати наступним нідерландським лідером, спочатку сказав, що не може передбачити, що він зробив би, але згодом заявив, що відкликав би ратифікацію документа.

Бума також заявив, що інші європейські країни підуть шляхом Великої Британії і вийдуть з ЄС, якщо блок не буде "радикально" реформований. "Якщо Європа як і раніше йтиме тим же шляхом, одним лише Brexit це не закінчиться", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Документ має ратифікувати верхня палата (Сенат). Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів. Нідерланди є єдиною країною ЄС з 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала цей документ.

За підсумками референдуму, що відбувся в квітні 2016 року, в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% з них висловилися проти угоди з Україною. Референдум має рекомендаційний характер.