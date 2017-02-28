Тука вважає, що правоохоронці мають карати організаторів блокади, а не її учасників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Києві.

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«Серед тих людей, які зараз блокують рух залізничного транспорту, то я б їх розділив на три категорії: перша - ті, хто фактично організували цю блокаду - це люди, які організовували та організовують зараз ці незаконні заходи – вони мають відповідати згідно з чинним законодавством навіть якщо вони є депутатами Верховної; друга - «балакучі голови» - це група підтримки Семенченка, це абсолютно керовані люди; третя - група складає більшу частину тих людей, які безпосередньо беруть участь в блокаді – це реальні чесні вояки, які захищали нас з вами, ризикуючи власним життям і здоров’ям – з цими людьми треба просто розмовляти, вони абсолютно дезорієнтовані, вони позбавлені знань реальної картини», - зазначив Тука.

«Я, м’яко кажучи не задоволений діями влади, яка жодним чином не впливає на розв’язання цієї ситуації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні та автосполучення.