У Лаврова звинуватили Конгрес США у підготовці економічної блокади Росії

Про це заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков, передає Русская служба BBC.

"Якщо говорити санкції, через які товарообіг США знизився майже на третину - з 29 мільярдів доларів у 2014 році до щонайменш 20 мільярдів доларів в минулому, то скасувати їх ми ніколи не просили і робити цього не збираємося. У контактах з американцями я це в черговий раз абсолютно відповідально заявляю: ми не обговорювали і не обговорюємо критерії скасування санкцій", - сказав Рябков в ході круглого столу "Російсько-американські відносини: реалії та перспективи" в Держдумі.

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Він також додав, що "недоброзичливці Росії в Конгресі США з усіх сил намагаються розтоптати будь-які паростки позитиву".

"У січні поточного року ними внесений законопроект, що передбачає кодифікацію санкцій, введених обамівськими розпорядженнями, щоб Трамп не зміг їх скасувати по своїй волі. Більше того, пропонується розширити і посилити рестрикції, і навіть спробувати шантажем примусити слідувати треті країни. Тобто, по суті справи, організувати щось на кшталт економічної блокади Росії", - сказав Рябков.

У січні цього року президент США Дональд Трамп заявив, що збереже санкції щодо Росії "принаймні на якийсь час". Про це політик сказав в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal.

В день публікації інтерв'ю Трампа президент США Барак Обама продовжив на рік санкції проти Росії через ситуацію в Україні.

В ході першого телефонної розмови президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа питання про санкції обговорювалося. За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, "спочатку треба визначитися з датами і місцем зустрічі".

На початку лютого новий постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що санкції проти Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки Крим не буде повернуто Україні.

В середині лютого з аналогічною заявою виступив і прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.