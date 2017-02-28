Рабинович: Ми не дозволимо владі забрати у народу головне багатство – землю

Про це заявив народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабинович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ми не повинні дозволити, щоб влада відібрала у народу головне багатство України – землю. Бути кріпаками на своїй власній землі громадяни України не повинні, тому що Конституція гарантує право народу на землю», – упевнений Вадим Рабинович.

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За його словами, всім відомо, що український чорнозем є еталоном у всьому світі, бо «під час війни фашисти вивозили цю землю ешелонами до Німеччини». Політик називає три кроки, які пропонує партія «За життя», щоб не допустити продажу землі.

«Провести публічну інвентаризацію земель в Україні, повернути розпродану і розграбовану землю в держвласність, розробити і впровадити реальний план користування землею на основі оренди з механізмом державного земельного банку», – вважає парламентарій.

Вадим Рабинович вже почав розробку законопроекту про публічний аудит земельних ресурсів України та інвентаризацію сільськогосподарських земель і найближчим часом подасть його у Верховну Раду.

Нагадаємо, що пропозицію скасувати мораторій на продаж сільгоспземлі критикують експерти, побоюючись, що олігархи та іноземні компанії змусять селян продати землю за копійки.