Порошенко обговорив зі Штайнмайєром чергову ескалацію агресії РФ на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, Порошенко підкреслив провідну роль, яку Німеччина та її політичне керівництво відіграє у процесі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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«Співрозмовники детально обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі. Особлива увага була приділена загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 117 обстрілів у зоні АТО.