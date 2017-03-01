Порошенко обговорив зі Штайнмайєром чергову ескалацію агресії РФ на Донбасі
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, під час якої сторони обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі та загострення гуманітарної ситуації в районі Авдіївки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
Зокрема, Порошенко підкреслив провідну роль, яку Німеччина та її політичне керівництво відіграє у процесі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
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«Співрозмовники детально обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі. Особлива увага була приділена загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 117 обстрілів у зоні АТО.