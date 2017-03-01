Насильство проти Інституту національної пам’яті є елементом російської гібридної агресії - НФ

"Вимагаємо від Служби Безпеки України негайного та ефективного розслідування серії таких інцидентів", - йдеться у відповідній заяві політичної партії "Народний фронт", оприлюдненій на її офіційному сайті.

Як нагадують у партії, у ніч на 1 березня невідомі підпалили двері до приміщення Українського Інституту національної пам’яті в Києві.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Це не перший випадок провокацій проти Інституту та його керівника - відомого історика й громадського діяча Володимира В’ятровича", - констатується у заяві партії.

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При цьому в НФ переконані, що "ці дії є також частиною ширшого плану збурення ситуації в нашій державі і зухвалих дій проти українських національних святинь, а також символів національних громад в нашій державі. Паралельно, триває кампанія провокацій і саботажу проти державної програми демосковизації та декомунізації, в якій бере участь Інститут".

"Народний фронт" вважає всі ці підривні акції елементом гібридної агресії Російської Федерації проти України.

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"Радянсько-комуністична ідеологія та символіка є політичною основою путінського режиму. Саме ці ідеологія і символіка були конструюванням фейкового "сепаратизму південно-східних регіонів України" в 2013-2014 роках", - заявляють у партії.

"Український Інститут національної пам’яті як деконструктор і викривач ворожої пропаганди є однією з головних мішеней московського державного тероризму. Вимагаємо від СБУ і ГПУ забезпечити належну реакцію на таку загрозу і забезпечити захист для діяльності Українського Інституту національної пам’яті", - йдеться у заяві.