Порошенко подякував главам МЗС Британії та Польщі за підтримку України

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на зустрічі президента та міністрів сьогодні у Києві.

Порошенко подякував Британії та Польщі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Співрозмовники обговорили хід імплементації Мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі. Зокрема, мова йшла про важливість дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу та відновлення територіальної цілісності України.

Президент України привітав завершення тристоронніх переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією щодо скасування візового режиму для українців, наголосивши на необхідності прискорення цього процесу.

«Дуже сподіваємось, що Європейський парламент зможе найближчим часом ухвалити рішення, яке надасть зелене світло для рішення Ради ЄС щодо запровадження для українців безвізового режиму», - зазначив глава держави.

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Президент подякував за внесок, який Польща та Велика Британія зробили в цьому питанні, і висловив сподівання на подальшу підтримку.

Співрозмовники також торкнулися питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Президент висловив сподівання, що Нідерланди найближчим часом завершать процес ратифікації.

У рамках двосторонньої взаємодії обговорювалися питання організації візиту президента України до Великої Британії найближчим часом.