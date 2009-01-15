Газпром: дешевше 450 доларів Україна газ більше не одержить

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в розмові з журналістами наголосив, що створена Україною кризова ситуація наочно демонструє важливість переходу на ринкові загальноприйняті в Європі відносини в газовій сфері.

Зокрема, за словами Купріянова, якщо ціна на газ, який "Газпром" постачає до сусідніх з Україною держав Східної Європи, в першому кварталі 2009 року становить близько 470 доларів за тисячу кубометрів, то й Україна має платити ринкову ціну за газ. Ціна для України, розрахована за європейською формулою, в першому кварталі становить 450 доларів.

"Ні про які пільгові ціни мови більше бути не може", - заявив Купріянов.

Кажучи про проблему технологічного газу, Купріянов знову нагадав, що забезпечення технологічним газом - прямий обов`язок транзитера і ніяких зобов`язань у "Газпрому" щодо забезпечення української сторони цим газом немає і ніколи не було.

РІА «Новости»