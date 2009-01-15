Відбудеться семінар «Тендери. Закупівля товарів, робіт, послуг для державних потреб»

24 січня о 10.00 у конференц-залі УНІАН (Київ, вул. Хрещатик,4) відбудеться навчальний семінар за підтримки експертів порталу UA-TENDERS.COM на тему: «Тендери. Закупівля товарів, робіт, послуг для державних потреб».

Навчальну програму розроблено на підставі Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” з урахуванням змін діючого законодавства.

Викладачі семінару - експерти порталу UA-TENDERS.COM та спеціалісти Міністерства економіки України.

На семінарі будуть розглянуті питання щодо останніх змін законодавства у сфері державних закупівель, практичні аспекти участі у тендерах, оскарження дій замовників торгів, тощо.

Учасники семінару отримають фундаментальні базові знання з державних закупівель на ринку України, матимуть розуміння проблем, які здебільшого не висвітлюються у нормативній базі, і зможуть отримати відповіді на запитання.

До участі запрошуються керівники підприємств, представники тендерних комітетів, фінансові директори, керівники планово-економічних відділів, фахівці державних та комерційних структур, та інші спеціалісти, діяльність яких пов’язана з проведенням та участю у державних тендерах .

Попередня реєстрація на сайті www.ua-tenders.com або за телефонами:

(044) 417-18-58, 230-82-27.

Відповідальна особа: Щуцька Ірина. E-mail: seminar@ua-tenders.com