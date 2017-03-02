У Росії нема ЗМІ, там є тільки машина для пропаганди - Фріз

Про це вона заявила в ефірі "Голосу Америки".

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"В першу чергу, це через інформаційні канали комунікацій. У Росії нема ЗМІ. У Росії є машина для пропаганди. Для донесення меседжів Кремля. Це саме Путін намагається використовувати в інших державах. І коли говорять, що Путін ніколи не піде проти будь-якої держави, яка є членом НАТО, - так, він не піде, але буде намагатися зруйнувати НАТО зсередини, він буде намагатися зруйнувати будь-які об'єднання зсередини, використовуючи, в першу чергу, інформаційну складову", - заявила вона.

Як відомо, раніше деякі союзники НАТО повідомили про причетність Росії до кібератак. У НАТО зафіксували різке збільшення кількості кібератак та кіберінцидентів.