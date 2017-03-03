Справа Межигір’я: екс-голова ДУС Тарасюк планує внести заставу і не хоче тікати з країни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам по завершенню судового засідання, на якому йому було обрано запобіжний захід.

Тарасюк зазначив, що йому невідомо, в чому його підозрює прокуратура, однак сьогоднішнім рішенням суду він задоволений.

“Я і мої адвокати ще не мали змоги ознайомитися з матеріалами справи, але рішенням суду я задоволений. Більше я нічого не можу сказати, оскільки взяв зобов'язання не розголошувати таємницю слідства. Я буду знаходитись в Україні і буду працювати. Заставу я внесу”, - сказав Тарасюк.

Відповідаючи на запитання, чи є в нього потрібна сума для внесення застави, Тарасюк зазначив: “Друзі допоможуть. Впродовж 5 днів я вирішу питання застави”.

Крім того, на запитання журналістів, чи правда, що при обшуку в нього знайшли 1 млн євро, Тарасюк зазначив: “Можна знайти все що завгодно, коли хочеться. Це не мої гроші”.

Читайте такожСправа про держзраду Януковича: суд відмовився проводити виїзне засідання у РФ

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні, що екс-керівнику ДУС Тарасюку повідомлено про підозру.

За його словами, підозру Тарасюку оголошено "у кримінальному провадженні за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 млн грн».

Як сказав Луценко, за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, «під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства».

Сьогодні, 3 березня, Печерський районний суд Києва обрав для Тарасюка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн 400 тис. гривень та зобов’язання носити електронний браслет впродовж 60 діб.

Тарасюк був керівником Держуправління справами з 2005 по 2010 рік.