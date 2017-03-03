Затримання Насірова: під палатою головного фіскала чергують співробітники НАБУ

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Затримання відбулося на території клінічної лікарні «Феофанія».«Вранці того ж дня (2 березня) детективи НАБУ почали обшуки в приміщенні Головного Управління ДФС.

Слідчі планували повідомити голові ДФС про підозру на робочому місці, однак він на роботу не з'явився, ніякої інформації про причини неявки та його місцезнаходження детективам надано не було», - наголошується в повідомленні.

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Оперативним шляхом було встановлено, що Насіров з обіду 2 березня перебуває у клінічній лікарні «Феофані». О 16:30 детективи прибули туди з метою його затримання і офіційного повідомлення про підозру.

Обшуки у Насірова вдома і на місці роботи закінчилися о 5 ранку.

Нагадаємо, адвокат Насірова Олександр Мірошник заявляє, що його підзахисного прооперували.