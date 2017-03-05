Поліція відреагувала на "блокаду" в Конотопі

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, сьогодні народні депутати, які разом із своїми прихильниками влаштували протестну акцію в районі колієпроводу по проспекту Миру, 38, в Конотопі, зупинили два українських вантажних потяги. Один - на чотири хвилини, інший – більше, аніж на годину. Конотопське відділення «Укрзалізниці» заявило про завдані збитки через зупинення вантажних потягів.

Начальник Головного управління Нацполіції в Сумській області Микола Лушпієнко, який також перебуває на місці події, закликав учасників блокади вирішувати питання виключно у правовому полі, не блокувати рух потягів і проводити заходи мирно, не порушуючи закон та громадський порядок.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу України «Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку життю людей».

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Санкція цієї статті передбачає штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Нагадаємо, у суботу Штаб блокади заявив про початок блокування товарної станції "Конотоп" в Сумській області з метою припинення руху потягів з Росії й створення там нового редуту.