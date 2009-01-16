Новий лідер НУ-НС: фракція не буде власністю Президента

Для України зараз не на часі ні дострокові парламентські вибори, ні відставка уряду, ні імпічмент Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам новий голова фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що одним із напрямків його діяльності на посаді голови фракції буде консолідація всього політикуму України.

«Нам сьогодні не на часі ні дострокові парламентські вибори, нам не на часі, вибачте, ні відставки уряду, ні імпічменти Президента», - сказав він.

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що «ми готові до діалогу з усіма фракціями парламенту».

За його словами, «фракція була, є і буде проукраїнською». При цьому він додав, що «вона (фракція – УНІАН) не буде власністю Президента».

За його словами, всі рішення будуть прийматися безпосередньо народними депутатами.