У Балоги переймаються репутацією Тимошенко

Звинувачення на адресу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в лобіюванні нею особистих інтересів у газовому бізнесі мають бути ретельно перевірені.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

На його думку, хоча із заявами про прагнення керівника уряду ввести близьку до неї компанію в схему газових поставок в Україну виступили представники парламентської опозиції, до них варто поставитися дуже уважно.

«З усіх скандальних висловлювань випливає, що Ю.ТИМОШЕНКО, користуючись службовим становищем, докладає значних зусиль для виведення на європейський газовий ринок підконтрольної компанії - зареєстрованої в Швейцарії «FKPtt Universal Swissland» - яка має одержати в розпорядження значні обсяги російського палива. Заслуговує на увагу й поширена інформація про те, що співвласниками цієї структури є близькі партнери Ю.ТИМОШЕНКО - одіозні В.МЕДВЕДЧУК та І.БАКАЙ. По суті, опозиція відкрито звинуватила прем`єра в корупційних діяннях», - заявив І.ПУКШИН.

У цьому контексті І.ПУКШИН звернув увагу на активну протидію Ю.ТИМОШЕНКО діяльності газотрейдера «РосУкрЕнерго», який створює пряму конкуренцію вказаній швейцарській компанії, та відсутність до цього часу контракту між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» на прямі поставки газу в нашу країну.

У будь-якому випадку, наголосив заступник глави Секретаріату, всі оприлюднені звинувачення на адресу Ю.ТИМОШЕНКО мають бути ретельно перевірені правоохоронними органами.

«Така перевірка важлива з огляду на існуючу невизначеність щодо того, яка компанія, за яку ціну і в яких обсягах постачатиме газ в Україну, наскільки ця діяльність відповідатиме нашим економічним інтересам. Крім того, фахове вивчення оголошених представниками опозиції заяв потрібне самій Ю.ТИМОШЕНКО, адже у випадку не підтвердження звинувачень прем`єр уникне ще однієї плями на своїй репутації», - підкреслив І.ПУКШИН.

Він повідомив, що сьогодні листи з проханням про перевірку надіслані в Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня екс-міністр палива і енергетики, народний депутат Юрій БОЙКО (Партія регіонів) висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є Віктор МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ.

«Компанія FKRtt Universal Swissland належить Віктору МЕДВЕДЧУКУ і Ігорю БАКАЮ. Прем`єр-міністр лобіювала підписання контракту між російською стороною і цією компанією на експорт з території РФ 4,5 млрд. куб. м газу в першому кварталі. Саме тому виплата газових боргів так довго затягувалася урядом України, як і переговорний процес в цілому», – сказав Ю.БОЙКО.

За словами народного депутата, відмова російської сторони від підписання контракту з FKRtt Universal Swissland і призвела до ескалації газового конфлікту між Росією і Україною.