Кремль розпочав «щурячі перегони» на крісло Ющенка?

«Пожежне» голосування БЮТ і Партії регіонів за закон про слідчі комісії підтверджує, що реальним замовникам цього рішення не йметься встановити контроль за українською газовою трубою.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, заявив заступник керівника Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

Він нагадав, що три місяці тому фракція БЮТ мала кардинально іншу позицію - 12 жовтня 2008 року вона у повному складі підтримала пропозицію Президента щодо відхилення цього закону.

«15 січня 2009 року БЮТ знову у повному складі змінив своє рішення, очевидно відчуваючи гостроту конкуренції за прихильність Кремля, - повідомив А.КИСЛИНСЬКИЙ. - Сьогодні фактично немає сумнівів, що керівництво Росії оголосило серед лідерів політичних сил, які підтримали законопроект, «щурячі перегони» на посаду нового Президента нашої держави».

На думку заступника глави Секретаріату Президента, відбулось вже, на жаль, традиційне маніпулювання громадською думкою з боку БЮТ в угоду кон`юнктурних інтересів лідера цієї сили.

«Пожежний» порядок, у якому депутати прийняли цей закон, може свідчити, що фактично поспішає Кремль, розуміючи, що його майнові інтереси в Україні блокуються на єдиному, але найвищому рівні, - підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ. - Отже спільне голосування БЮТ, Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина за закон про слідчі комісії підтверджує наміри, що йдуть ззовні, щодо швидкого усунення Президента як перешкоди на шляху до встановлення контролю на українською газотранспортною системою».

Як зазначив заступник глави Секретаріату Президента, глава держави ніколи не заперечував важливість цього закону, проте неприпустимо, щоб стимулювання прийняття таких важливих рішень відбувалось з-за меж країни.

«Тим не менше глава держави готовий розглянути прийнятий парламентом законопроект і, у разі відсутності правових недоречностей, підписати його, - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ. - Президент ЮЩЕНКО ніколи не боявся «імпічментів» та інших слів, які з вересня минулого року все частіше лунають з вуст В.ЯНУКОВИЧА та Ю.ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, 15 січня ВР ухвалила Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

За це рішення проголосували 408 народних депутатів із 433 зареєстрованих у залі. За даний закон проголосували майже в повному складі фракції Партії регіонів, БЮТ, КПУ, Блоку Литвина. Із фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” за закон проголосували 36 народних депутатів.

Даним законом, зокрема, передбачені особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься проведенням розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. В законі передбачено, що підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу ВР, підписи яких не відкликаються.