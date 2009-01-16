Президент Польщі та прем’єр Литви назвали дії Росії неприпустимими
12:12, 16 січня 2009Політика
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|Лех Качинський
Про це повідомляє литовське агентство новин ELTA.
Обидва політики вважають, що ЄС має зробити реальні кроки для забезпечення гарантування енергетичної безпеки своїх членів і проявити солідарність з європейськими і сусідніми країнами, які постраждали від кризи.
А.КУБІЛІУС підтримав точку зору Л.КАЧИНСЬКОГО, що саміт між ЄС, Україною та Росією повинен бути проведений не на території однієї із сторін конфлікту.
Як повідомляє ELTA, дана заява була зроблена 15 січня під час робочого візиту литовського прем’єр-міністра до Польщі.
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