Сьогоднішнє засідання ВР прогулюють 162 депутати

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає за необхідне визначити механізми відповідальності тих народних депутатів, які без поважних причин не відвідують засідання парламенту та комітетів ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні журналістам, коментуючи факт низької присутності депутатів на засіданнях ВР.

На прохання журналістів М.ТОМЕНКО надав списки поіменної реєстрації депутатів станом на 11 годину ранку 16 січня. Зокрема, згідно зі списками, за підсумками письмової реєстрації були відсутні 94 з 175 народних депутатів від фракції Партії регіонів, 34 з 156 від БЮТ, 24 з 72 від НУ-НС, 7 з 27 від КПУ та 3 з 20 від Блоку Литвина. Всього зареєструвалися 288 з 450 народних депутатів.

М.ТОМЕНКО, коментуючи ці дані зауважив, що інформацію “про злісних прогульників” треба публічно оприлюднювати в газеті “Голос України”. “Але також потрібно реагувати на це і в фінансовому плані”, - сказав він. Заступник голови ВР нагадав, що ці питання мають регулюватися відповідно до трудового законодавства. “Треба реагувати і застосовувати фінансову відповідальність до тих народних депутатів, які без поважних причин прогулюють засідання ВР чи комітетів”, - додав заступник голови ВР.