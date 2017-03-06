Під судом у Києві, де лежить Насіров, знову збираються активісти (фото)

Активісти вимагають, щоб Насіров залишився під вартою й не втік, повідомляє Автомайдан на своїй сторінці у Twitter.

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"Ну що ж, як ми і обіцяли - Насіров не пройшов. Народ знову починає збиратися, чекають на нього вже з речами для СІЗО", - йдеться у повідомленні.

Ну що ж, як ми і обіцяли - #Насіров не пройшов. ✊ Народ знову починає збиратися, чекають на нього вже з речами для СІЗО. Доброго ранку. ✌️ pic.twitter.com/XzHlpP0RxE — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) March 6, 2017

О 9:30 має має розпочатися засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід Насірову, 72-годинний термін утримання під вартою якого вже сплив 5 березня вночі.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Києві біля будівлі суду почали збиратися небайдужі громадяни, щоб не допустити втечі Насірова.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насірова закінчився в 00:00 6 березня.