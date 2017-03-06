Суд ще не визначив час, місце й суддю для обрання запобіжного заходу Насірову - САП

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Наразі очікуємо офіційного визначення часу й місця засідання", - зауважили в САП.

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Своєю чергою адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що сторона захисту вважає, що було б доцільніше проводити засідання в Солом'янському райсуді, де воно відбувалось вчора у зв'язку з тим, що Насіров перебуває в цьому суді і його вихід заблоковано, то "ми будемо наполягати, щоб засідання відбулося тут".

За словами адвоката, Насіров всю ніч був у суді під наглядом лікарів. О 8.00 бригаду лікарів змінила інша.

Наразі біля приміщення суду перебуває близько 100 активістів, які блокують будівлю суду, щоб з неї не виїхав Насіров.