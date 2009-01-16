ЄС попереджає Москву і Київ, що газовий конфлікт не зійде їм з рук

Ситуація навколо російсько-українського "газового" конфлікту матиме економічні і політичні наслідки для Росії і України, йдеться в заяві головуючої в Євросоюзі Чехії. "Нинішня ситуація завдає шкоди довірі до Росії як до країни-постачальника і України як до країни-транзитера (газу). Ця ситуація матиме фінансові, економічні і політичні наслідки для обох країн", - говориться в документі. У нім наголошується, що посли 27 країн-членів ЄС в Брюсселі підтримали пропозицію чеського головування направити на "газовий"саміт до Москви міністра промисловості Чехії Мартіна Рімана і єврокомісара з питань енергетики Андріса Пібалгса за умови участі в нім України. З ініціативою проведення такого форуму виступив президент Росії Дмитро Медведєв. Саміт запланований у Москві в суботу, 17 січня. Дипломати підтримали також вимоги чеського головування ЄС і Єврокомісії про негайне відновлення постачань газу до Європи і виконання Росією і Україною зобов`язань щодо забезпечення роботи наглядової місії.

РИА Новости