Розгляд відводу судді у справі Насірова відбудеться у Солом'янському суді о 10.30 - САП

Про це УНІАН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У САП зазначили, що клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна.

Тим часом сам Роман Насіров перебуває у будівлі суду.

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Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв'язку з клопотанням адвокатів обвинуваченого про відвід судді.

В ході засідання адвокати зажадали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я Насірова, але суд відхилив це клопотання. Захист Насірова не виключає оголошення нової підозри і нового затримання з боку звинувачення.

2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру голові ДФС Роману Насірову.

Довідка УНІАН. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від посади голови ДФС на час проведення розслідування.